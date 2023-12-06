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В напрямку Дніпра летять російські ракети, в місті чутно вибухи

6 грудня 2023 17:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В напрямку Дніпра летять російські ракети, в місті чутно вибухи
В Дніпрі чутно вибухи. Фото ілюстративне: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У напрямку Дніпра летить ворожа ракета. Наразі повідомляється про вибухи у місті.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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вибух
Ракета летить на Дніпро. Фото: скриншот

В бік Дніпра летить ракета

"Увага! Ракета на Дніпро!", — говориться у лаконічному повідомленні Повітряних сил. 

Також повідомляється, що в передмісті Дніпра чутно вибухи. Мешканців міста закликали залишатися в безпечних місцях, поки загроза не мине.

Крім того, повідомляється про ракетну небезпеку.

вибух
Ракетна небезпека. Фото: скриншот

Раніше ми ьповідомляли, що станом на 28 листопада, попри сильний шторм у Чорному морі, ворог вивів на чергування ракетоносії. Наразі існує підвищена загроза обстрілів.

Нагадуємо, що в Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про швидкісну ціль у напрямку обласного центру.

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