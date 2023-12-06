В напрямку Дніпра летять російські ракети, в місті чутно вибухи
У напрямку Дніпра летить ворожа ракета. Наразі повідомляється про вибухи у місті.
Про це повідомили в Повітряних силах України.
В бік Дніпра летить ракета
"Увага! Ракета на Дніпро!", — говориться у лаконічному повідомленні Повітряних сил.
Також повідомляється, що в передмісті Дніпра чутно вибухи. Мешканців міста закликали залишатися в безпечних місцях, поки загроза не мине.
Крім того, повідомляється про ракетну небезпеку.
Раніше ми ьповідомляли, що станом на 28 листопада, попри сильний шторм у Чорному морі, ворог вивів на чергування ракетоносії. Наразі існує підвищена загроза обстрілів.
Нагадуємо, що в Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про швидкісну ціль у напрямку обласного центру.
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