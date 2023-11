Військова техніка Росії - кількість ракет у ворога

Ракети ATACMS. Фото: з відкритих джерел

Російська Федерація збільшила кількість ракет різного типу і накопичила на мільярди євро палива. Це свідчить про те, що Путін не збирається відступати, однак у Росії починаються протести не з боку росіян, а з боку мігрантів.

Про реальні можливості Росії та наслідки для них самих розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Кількість ракет в Росії

"Не варто думати, що Росія взагалі нічого не може. Так, російська оборонна промисловість збільшила кількість ракет різного типу базування — як повітряного, так і наземного. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія накопичила приголомшливі 550 мільярдів євро доходу від експорту викопного палива", — зазначив Снєгирьов.

Він спирається на дані Center for Research on Energy and Clean Air (CREA). За їхніми оцінками, за цей період країни Європейського Союзу закупили викопного палива у Росії на понад 180 мільярдів євро.

"Матиме російська армія нове озброєння чи ні, на суспільство РФ чекають важкі часи — перш за все через скорочення соціальної частини державного бюджету. Чи спровокує така ситуація якісь соціальні протести чи взагалі антивладні бунти в Російській Федерації? Упевнений, що на це не варто сподіватися", — підкреслив Снєгирьов.

Бунт у Росії

Снєгирьов наголосив, що влада в Росії займається успішним пропагандистським заспокоєнням населення, замінюючи бажання комфортно жити ідеєю величної армії та країни.

"От хто в Російській Федерації може збунтуватися — так це мігранти. І не тільки через скорочення соціальної сфери, скільки через спроби залучити їх до "спеціальної військової операції". Так, днями в одній із мечетей столичного регіону силовиками була проведена справжня облава, а спійманих мігрантів відвезли до військкомату, де від них вимагали підписати контракт із міноборони РФ", — згадав експерт.

Втім, він впевнений, що навіть серйозний відтік цієї робочої сили навряд чи зупинить російське керівництво.

"Бажання Путіна продовжувати війну за будь-яку ціну зрозуміле. Диктатор намагається використовувати будь-які варіанти для цього. Але він забув чи й не знав про наслідки мілітаризації економіки Російської імперії на початку Першої світової війни. Тоді різке зростання військових видатків зруйнувало економіку і спровокувало революцію. Зараз військова частина витрат держбюджету становить близько 21% від усієї видаткової частини. Після досягнення показника в 25% ситуація почне перетворюватися з критичної на катастрофу", — підсумував Снєгирьов.

