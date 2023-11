Военная техника России – количество ракет у врага

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Российская Федерация увеличила количество ракет разного типа и накопила на миллиарды евро топлива. Это говорит о том, что Путин не собирается отступать, однако в России начинаются протесты не со стороны россиян, а со стороны мигрантов.

О реальных возможностях России и последствиях для нее самой рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Количество ракет в России

"Не стоит думать, что Россия вообще ничего не может. Да, российская оборонная промышленность увеличила количество ракет разного типа базирования — как воздушного, так и наземного. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия накопила потрясающие 550 миллиардов евро дохода от экспорта ископаемого топлива", — отметил Снегирев.

Он опирается на данные Center for Research on Energy and Clean Air (CREA). По их оценкам, за этот период страны Европейского Союза закупили ископаемое топливо у России более чем на 180 миллиардов евро.

"Будет ли российская армия делать новое вооружение или нет, общество РФ ждут тяжелые времена — прежде всего, из-за сокращения социальной части государственного бюджета. Спровоцирует ли такая ситуация какие-то социальные протесты или вообще антивластные бунты в Российской Федерации? Уверен, что на это не стоит надеяться", — подчеркнул Снегирев.

Бунт в России

Снегирев подчеркнул, что власти в России занимаются успешным пропагандистским успокоением населения, заменяя желание комфортно жить идеей величественной армии и страны.

"Вот кто в Российской Федерации может взбунтоваться — так это мигранты. И не только из-за сокращения социальной сферы, сколько из-за попыток привлечь их к "специальной военной операции". Так, на днях в одной из мечетей столичного региона силовиками была проведена настоящая облава, а пойманных мигрантов отвезли в военкомат, где от них требовали подписать контракт по минобороны РФ", — напомнил эксперт.

Впрочем, он уверен, что даже серьезный отток рабочей силы вряд ли остановит российское руководство.

"Желание Путина продолжать войну любой ценой понятно. Диктатор пытается использовать любые варианты для этого. Но он забыл или не знал о последствиях милитаризации экономики Российской империи в начале Первой мировой войны. Тогда резкий рост военных расходов разрушил экономику и спровоцировал революцию. Сейчас военная часть расходов госбюджета составляет около 21% от всей расходной части. После достижения показателя в 25% ситуация начнет превращаться из критической в катастрофу", — подытожил Снегирев.

