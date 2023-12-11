В Одессе раздаются громкие взрывы

Черный дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: Общественное Одесса

В Одессе раздается воздушная тревога. Жители города слышали громкие взрывы. В настоящее время существует угроза атаки вражескими беспилотниками.

Об этом сообщают одесские телеграмм-каналы.

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В Одессе объявлена воздушная тревога из-за пуска вражеских дронов типа "Shahed". Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей города об опасности из-за приближения к Одессе группы "шахедов" из западного направления.

Одесские телеграмм-каналы сообщают, что в городе были слышны взрывы, предположительно произошло попадание БпЛА на окраине города. Есть угроза повторных взрывов в нескольких районах города. В настоящее время место удара и информации о пострадавших нет.

Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Сообщения о взрывах. Фото: скриншот поста Одесса Инфо

Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога сейчас звучит в следующих регионах:

Черкасский;

Николаевский;

Запорожский;

Херсонский;

Кировоградский;

Днепропетровский;

Донецкий;

Одесский;

Винницкий.

Карта воздушных тревог

Напомним, на юге Украины объявлена воздушная тревога. В ряде областей существует угроза обстрела вражескими дронами типа Shahed.