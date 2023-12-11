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В Одессе раздаются громкие взрывы

11 декабря 2023 20:59
обновлено: 21:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Одессе раздаются громкие взрывы
Черный дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: Общественное Одесса
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Одессе раздается воздушная тревога. Жители города слышали громкие взрывы. В настоящее время существует угроза атаки вражескими беспилотниками.

Об этом сообщают одесские телеграмм-каналы.

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В Одессе объявлена воздушная тревога из-за пуска вражеских дронов типа "Shahed". Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей города об опасности из-за приближения к Одессе группы "шахедов" из западного направления.

Одесские телеграмм-каналы сообщают, что в городе были слышны взрывы, предположительно произошло попадание БпЛА на окраине города. Есть угроза повторных взрывов в нескольких районах города. В настоящее время место удара и информации о пострадавших нет.

Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот сообщения Воздушных Сил ВСУ
Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ
Сообщение о взрывах
Сообщения о взрывах. Фото: скриншот поста Одесса Инфо

Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога сейчас звучит в следующих регионах:

  • Черкасский;
  • Николаевский;
  • Запорожский;
  • Херсонский;
  • Кировоградский;
  • Днепропетровский;
  • Донецкий;
  • Одесский;
  • Винницкий.
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог

Напомним, на юге Украины объявлена воздушная тревога. В ряде областей существует угроза обстрела вражескими дронами типа Shahed.

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