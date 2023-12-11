В Одессе раздаются громкие взрывы
В Одессе раздается воздушная тревога. Жители города слышали громкие взрывы. В настоящее время существует угроза атаки вражескими беспилотниками.
Об этом сообщают одесские телеграмм-каналы.
Взрывы в Одессе 11 декабря
В Одессе объявлена воздушная тревога из-за пуска вражеских дронов типа "Shahed". Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей города об опасности из-за приближения к Одессе группы "шахедов" из западного направления.
Одесские телеграмм-каналы сообщают, что в городе были слышны взрывы, предположительно произошло попадание БпЛА на окраине города. Есть угроза повторных взрывов в нескольких районах города. В настоящее время место удара и информации о пострадавших нет.
Воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога сейчас звучит в следующих регионах:
- Черкасский;
- Николаевский;
- Запорожский;
- Херсонский;
- Кировоградский;
- Днепропетровский;
- Донецкий;
- Одесский;
- Винницкий.
Напомним, на юге Украины объявлена воздушная тревога. В ряде областей существует угроза обстрела вражескими дронами типа Shahed.
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