В Одесі лунають гучні вибухи

Чорний дим підіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Суспільне Одеса

В Одесі лунає повітряна тривога. Жителі міста чули гучні вибухи. Наразі існує загроза атаки ворожими безпілотниками.

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

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В Одесі оголошено повітряну тривогу через пуск ворожих дронів типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ попередили жителів міста про небезпеку через наближення до Одеси групи "шахедів" із західного напрямку.

Одеські телеграм-канали повідомляють, що у місті було чутно вибухи, ймовірно, відбулося влучання БпЛА на околиці міста. Існує загроза повторних вибухів у декількох районах міста. Наразі місце удару та інформації щодо постраждалих немає.

Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот допису Одеса Інфо

Повітряна тривога в Україні

Повітряна тривога зараз лунає у таких регіонах:

Черкаський;

Миколаївський;

Запорізький;

Херсонський;

Кіровоградський;

Дніпропетровський;

Донецький;

Одеський;

Вінницький.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, на півдні України оголошено повітряну тривогу. В низці областей існує загроза обстрілу ворожими дронами типу Shahed.