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В Одесі лунають гучні вибухи

11 грудня 2023 20:59
оновлено: 21:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Одесі лунають гучні вибухи
Чорний дим підіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Суспільне Одеса
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Одесі лунає повітряна тривога. Жителі міста чули гучні вибухи. Наразі існує загроза атаки ворожими безпілотниками.

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

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В Одесі оголошено повітряну тривогу через пуск ворожих дронів типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ попередили жителів міста про небезпеку через наближення до Одеси групи "шахедів" із західного напрямку. 

Одеські телеграм-канали повідомляють, що у місті було чутно вибухи, ймовірно, відбулося влучання БпЛА на околиці міста. Існує загроза повторних вибухів у декількох районах міста. Наразі місце удару та інформації щодо постраждалих немає.

Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ
Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ
Повідомлення про вибухи
Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот допису Одеса Інфо

Повітряна тривога в Україні

Повітряна тривога зараз лунає у таких регіонах:

  • Черкаський;
  • Миколаївський;
  • Запорізький;
  • Херсонський;
  • Кіровоградський;
  • Дніпропетровський;
  • Донецький;
  • Одеський;
  • Вінницький.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, на півдні України оголошено повітряну тривогу. В низці областей існує загроза обстрілу ворожими дронами типу Shahed.

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