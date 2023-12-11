В Одесі лунають гучні вибухи
В Одесі лунає повітряна тривога. Жителі міста чули гучні вибухи. Наразі існує загроза атаки ворожими безпілотниками.
Про це повідомляють одеські телеграм-канали.
Вибухи в Одесі 11 грудня
В Одесі оголошено повітряну тривогу через пуск ворожих дронів типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ попередили жителів міста про небезпеку через наближення до Одеси групи "шахедів" із західного напрямку.
Одеські телеграм-канали повідомляють, що у місті було чутно вибухи, ймовірно, відбулося влучання БпЛА на околиці міста. Існує загроза повторних вибухів у декількох районах міста. Наразі місце удару та інформації щодо постраждалих немає.
Повітряна тривога в Україні
Повітряна тривога зараз лунає у таких регіонах:
- Черкаський;
- Миколаївський;
- Запорізький;
- Херсонський;
- Кіровоградський;
- Дніпропетровський;
- Донецький;
- Одеський;
- Вінницький.
Нагадаємо, на півдні України оголошено повітряну тривогу. В низці областей існує загроза обстрілу ворожими дронами типу Shahed.
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