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В Одесской области раздаются мощные взрывы, подробности вражеской атаки

28 октября 2023 00:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мощные взрывы в Одесской области 28 октября: подробности
Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мощные взрывы раздаются сейчас, 28 октября в Одесской области. Местные жители начали сообщать о громких звуках около 00:23. Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Также небезопасно в Луганской области и Крыму.

Об этом сообщает Карта Воздушных тревог.

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Сообщается, что враг атакует Одесскую область.

Карта воздушных тревог такова:

Карта тревог 28 октября
Скриншот сообщения из Telegram-канала Карта воздушных тревог

Напомним, 27 октября российская армия продолжает обстреливать Херсон. Сейчас оккупанты атакуют центральную часть города. Ранее заявил о взрыве в городе. Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

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