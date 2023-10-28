Мощные взрывы в Одесской области 28 октября: подробности

В Одесской области раздаются мощные взрывы, подробности вражеской атаки
28 октября 2023 00:25
Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Украины
Мощные взрывы раздаются сейчас, 28 октября в Одесской области. Местные жители начали сообщать о громких звуках около 00:23. Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Также небезопасно в Луганской области и Крыму.
Об этом сообщает Карта Воздушных тревог.
Читайте также:
Взрывы в Одесской области сейчас, 28 октября
Сообщается, что враг атакует Одесскую область.
Карта воздушных тревог такова:
Напомним, 27 октября российская армия продолжает обстреливать Херсон. Сейчас оккупанты атакуют центральную часть города. Ранее заявил о взрыве в городе. Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
Читайте Новини.LIVE!