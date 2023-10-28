Мощные взрывы в Одесской области 28 октября: подробности

Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Украины

Мощные взрывы раздаются сейчас, 28 октября в Одесской области. Местные жители начали сообщать о громких звуках около 00:23. Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Также небезопасно в Луганской области и Крыму.

Об этом сообщает Карта Воздушных тревог.

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Сообщается, что враг атакует Одесскую область.

Карта воздушных тревог такова:

Скриншот сообщения из Telegram-канала Карта воздушных тревог

Напомним, 27 октября российская армия продолжает обстреливать Херсон. Сейчас оккупанты атакуют центральную часть города. Ранее заявил о взрыве в городе. Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.