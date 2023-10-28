Потужні вибухи в Одеській області 28 жовтня: подробиці

Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС України

Потужні вибухи лунають зараз, 28 жовтня в Одеській області. Місцеві мешканці почали повідомляти про гучні звуки близько 00:23. Повітряна тривога оголошена в Одеській області. Також небезпечно у Луганській області та Криму.

Про це повідомляє Карта Повітряних тривог.

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Повідомляється, що ворог атакує Одеську область.

Мапа повітряних тривог наразі така:

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Карта повітряних тривог

Нагадаємо, 27 жовтня російська армія продовжує обстрілювати Херсон. Наразі окупанти атакують центральну частину міста. Раніше заявили про вибух у місті. Він зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.