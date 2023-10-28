Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Одеській області лунають потужні вибухи, подробиці ворожої атаки arrow

В Одеській області лунають потужні вибухи, подробиці ворожої атаки

28 жовтня 2023 00:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Потужні вибухи в Одеській області 28 жовтня: подробиці
Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Потужні вибухи лунають зараз, 28 жовтня в Одеській області. Місцеві мешканці почали повідомляти про гучні звуки близько 00:23. Повітряна тривога оголошена в Одеській області. Також небезпечно у Луганській області та Криму. 

Про це повідомляє Карта Повітряних тривог.

Читайте також:

Вибухи в Одеській області зараз, 28 жовтня

Повідомляється, що ворог атакує Одеську область.

Мапа повітряних тривог наразі така:

Карта тривог 28 жовтня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Карта повітряних тривог

Нагадаємо, 27 жовтня російська армія продовжує обстрілювати Херсон. Наразі окупанти атакують центральну частину міста. Раніше заявили про вибух у місті. Він зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі