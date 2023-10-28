Потужні вибухи в Одеській області 28 жовтня: подробиці

В Одеській області лунають потужні вибухи, подробиці ворожої атаки
28 жовтня 2023 00:25
Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС України
Потужні вибухи лунають зараз, 28 жовтня в Одеській області. Місцеві мешканці почали повідомляти про гучні звуки близько 00:23. Повітряна тривога оголошена в Одеській області. Також небезпечно у Луганській області та Криму.
Про це повідомляє Карта Повітряних тривог.
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Вибухи в Одеській області зараз, 28 жовтня
Повідомляється, що ворог атакує Одеську область.
Мапа повітряних тривог наразі така:
Нагадаємо, 27 жовтня російська армія продовжує обстрілювати Херсон. Наразі окупанти атакують центральну частину міста. Раніше заявили про вибух у місті. Він зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
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