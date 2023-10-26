В Офисе Генпрокурора рассказали, сколько стран расследуют военные преступления РФ в Украине
Военные преступления россиян в Украине расследуют в 24 странах мира. Для этого украинские правоохранители дают все доказательства.
Об этом сообщил руководитель департамента военных преступлений Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.
Какие страны расследуют военные преступления РФ в Украине
Военные преступления российских захватчиков в Украине расследуют в 24 странах мира. В частности, это:
- Великобритания,
- Испания,
- Италия,
- Франция,
- Германия,
- Балтийские страны (Латвия, Литва, Эстония) и другие.
"Не имея доступа к территории Украины, они часто обращаются к нам, и мы помогаем провести им те или иные действия, обеспечить их доказательствами. Мы постоянно обращаемся к ним с просьбой начать преследовать военных преступников в своих судах — для этого мы гарантируем предоставление всех доказательств", — рассказал Белоусов.
Напомним, совсем недавно следственная комиссия ООН зафиксировала новые доказательства военных преступлений России в Украине. Речь идет о пытках, изнасилованиях и депортации украинских детей.
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