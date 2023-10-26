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В Офісі Генпрокурора розповіли, скільки країн розслідують воєнні злочини РФ в Україні

26 жовтня 2023 13:42
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В Офісі Генпрокурора розповіли, скільки країн розслідують воєнні злочини РФ в Україні
Керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов. Фото: ґрати
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Воєнні злочини росіян в Україні розслідують у 24 країнах світу. Для цього українські правоохоронці надають усі докази.

Про це повідомив керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

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Які країни розслідують воєнні злочини РФ в Україні

Воєнні злочини росіян в Україні розслідують у 24 країнах світу. Зокрема, це:

  • Велика Британія,
  • Іспанія,
  • Італія,
  • Франція,
  • Німеччина,
  • Балтійські країни (Латвія, Литва, Естонія) та ін. 

"Не маючи доступу до території України, вони часто звертаються до нас, і ми допомагаємо провести їм ті чи інші дії, забезпечити їх доказами. Ми постійно звертаємось до них з проханням почати переслідувати воєнних злочинців у своїх судах — для цього ми гарантуємо надання всіх доказів", — розповів Бєлоусов.

Нагадаємо, зовсім нещодавно слідча комісія ООН зафіксувала нові докази воєнних злочинів Росії в Україні. Йдеться про катування, зґвалтування та депортацію українських дітей. 

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