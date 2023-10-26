В Офісі Генпрокурора розповіли, скільки країн розслідують воєнні злочини РФ в Україні
Воєнні злочини росіян в Україні розслідують у 24 країнах світу. Для цього українські правоохоронці надають усі докази.
Про це повідомив керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.
Які країни розслідують воєнні злочини РФ в Україні
Воєнні злочини росіян в Україні розслідують у 24 країнах світу. Зокрема, це:
- Велика Британія,
- Іспанія,
- Італія,
- Франція,
- Німеччина,
- Балтійські країни (Латвія, Литва, Естонія) та ін.
"Не маючи доступу до території України, вони часто звертаються до нас, і ми допомагаємо провести їм ті чи інші дії, забезпечити їх доказами. Ми постійно звертаємось до них з проханням почати переслідувати воєнних злочинців у своїх судах — для цього ми гарантуємо надання всіх доказів", — розповів Бєлоусов.
Нагадаємо, зовсім нещодавно слідча комісія ООН зафіксувала нові докази воєнних злочинів Росії в Україні. Йдеться про катування, зґвалтування та депортацію українських дітей.
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