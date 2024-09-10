Обстрел Охматдета 8 июля — в Офисе прокурора назвали оккупанта, который приказал осуществить атаку

Последствия российского удара по "Охматдету" в Киеве 8 июля. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины установили одного из причастных к организации и нанесению удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Командующему военно-воздушными силами России объявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram во вторник, 10 сентября.

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Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что одним из причастных к обстрелу является генерал-лейтенант ВС РФ, бывший командующий дальней авиацией Военно-воздушных сил ВС РФ, а ныне командующий Военно-Воздушными силами России — заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России.

Оккупант, которому объявили подозрение. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Костин назвал оккупанта, находясь на месте российской атаки по "Охматдету" вместе с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом и руководительницей расследований международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора МКС Брендой Дж. Голлис.

"По данным следствия, именно этот российский командующий 8 июля 2024 года примерно в 10 часов 45 минут приказал подчиненным ему подразделениям осуществить удар с использованием ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС крылатой ракетой Х-101 по помещению детской больницы. Она попала в один из лечебных корпусов, в котором в то время оказывалась медицинская помощь детям", — говорится в сообщении.

"Охматдет" в Киеве. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Ракета этого типа используется для поражения наземных целей с заранее известными координатами.

В результате удара захватчиков погибли два гражданских человека — молодой врач и дедушка маленькой пациентки.

"По меньшей мере 34 человека, среди которых девять детей, были травмированы. Всего во время удара в помещении больницы находились более 600 детей. Разрушениям подверглись помещения больницы. Было уничтожено ценное медицинское оборудование, крайне необходимое для лечения детей", — говорится в сообщении.

Последствия российского удара по "Охматдету" в Киеве 8 июля. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На основании собранных доказательств оккупанту объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что МКС уже расследует производство по этому офицеру и уже выдал ордер на его арест за обстрелы энергетической инфраструктуры.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот