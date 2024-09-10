Обстріл Охматдиту 8 липня — в Офісі прокурора назвали окупанта, який наказав здійснити атаку

В Офісі прокурора встановили окупанта, який організував удар по Охматдиту
Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Командувачу військово-повітряними силами Росії оголошено підозру.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у вівторок, 10 вересня.
Російський удар по "Охматдиту"
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що одним з причетних до обстрілу є генерал-лейтенант ЗС РФ, колишній командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС РФ, а нині командувач Військово-Повітряними силами Росії — заступник Головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії.
Костін назвав окупанта, перебуваючи на місці російської атаки по "Охматдиту" разом з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора МКС Брендою Дж. Голліс.
"За даними слідства, саме цей російський командувач 8 липня 2024 приблизно о 10 годині 45 хвилин наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар з використанням ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС крилатою ракетою Х-101 по приміщенню дитячої лікарні. Вона влучила в один із лікувальних корпусів, у якому на той час надавалась медична допомога дітям", — йдеться у повідомленні.
Ракета цього типу використовують для ураження наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.
Внаслідок удару загарбників загинуло двоє цивільних людей — молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки.
"Щонайменше 34 людини, серед яких дев'ять дітей, були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей. Руйнувань зазнали приміщення лікарні. Було знищено цінне медичне обладнання, вкрай необхідне для лікування дітей", — йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів окупанту оголошено підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
В Офісу генпрокурора наголосили, що МКС вже розслідує провадження щодо цього офіцера та вже видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури.
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