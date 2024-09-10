Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Офісі прокурора встановили окупанта, який організував удар по Охматдиту arrow

В Офісі прокурора встановили окупанта, який організував удар по Охматдиту

10 вересня 2024 14:34
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Охматдиту 8 липня — в Офісі прокурора назвали окупанта, який наказав здійснити атаку
Наслідки російського удару по "Охматдиту" у Києві 8 липня. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Командувачу військово-повітряними силами Росії оголошено підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у вівторок, 10 вересня.

Читайте також:

Російський удар по "Охматдиту"

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що одним з причетних до обстрілу є генерал-лейтенант ЗС РФ, колишній командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС РФ, а нині командувач Військово-Повітряними силами Росії — заступник Головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії. 

Окупант, який наказав вдарити по "Охматдиту"
Окупант, якому оголосили підозру. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Костін назвав окупанта, перебуваючи на місці російської атаки по "Охматдиту" разом з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора МКС Брендою Дж. Голліс.

"За даними слідства, саме цей російський командувач 8 липня 2024 приблизно о 10 годині 45 хвилин наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар з використанням ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС крилатою ракетою Х-101 по приміщенню дитячої лікарні. Вона влучила в один із лікувальних корпусів, у якому на той час надавалась медична допомога дітям", — йдеться у повідомленні.

Обстріл "Охматдита" 8 липня
"Охматдит" у Києві. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Ракета цього типу використовують для ураження наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.

Внаслідок удару загарбників загинуло двоє цивільних людей — молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. 

"Щонайменше 34 людини, серед яких дев'ять дітей, були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей. Руйнувань зазнали приміщення лікарні. Було знищено цінне медичне обладнання, вкрай необхідне для лікування дітей", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського удару по "Охматдиту" у Києві 8 липня
Наслідки російського удару по "Охматдиту" у Києві 8 липня. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На підставі зібраних доказів окупанту оголошено підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

В Офісу генпрокурора наголосили, що МКС вже розслідує провадження щодо цього офіцера та вже видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури.

null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот
null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

СБУ Київ війна Офіс генерального прокурора обстріли окупанти Охматдит

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:46 У Міндовкілля проінформували щодо стану забруднення Десни

15:26 Ізраїль заявив, що вдарив по командирах ХАМАС у Газі, — ЗМІ

15:18 Скандал з підручником без Криму — Шмигаль анонсував розслідування

15:16 Військова медикиня звинуватила командира у домаганнях та надала докази

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

15:02 Замах на кримінального авторитета під Львовом — поліція встановила підозрюваних

15:01 У Хмельницькій області сталася пожежа у будинку — загинуло двоє дітей

15:01 Прогноз щодо відключень світла взимку — Шмигаль зробив заяву

14:57 Степи на Одещині захоплюють бабаки

14:51 Заяви Лаврова про "права російськомовних українців" — у ЦПД пояснили, що означають такі "вкиди"

15:46 У Міндовкілля проінформували щодо стану забруднення Десни

15:26 Ізраїль заявив, що вдарив по командирах ХАМАС у Газі, — ЗМІ

15:18 Скандал з підручником без Криму — Шмигаль анонсував розслідування

15:16 Військова медикиня звинуватила командира у домаганнях та надала докази

15:02 Замах на кримінального авторитета під Львовом — поліція встановила підозрюваних

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

15:01 У Хмельницькій області сталася пожежа у будинку — загинуло двоє дітей

15:01 Прогноз щодо відключень світла взимку — Шмигаль зробив заяву

14:57 Степи на Одещині захоплюють бабаки

14:51 Заяви Лаврова про "права російськомовних українців" — у ЦПД пояснили, що означають такі "вкиди"

14:38 Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець