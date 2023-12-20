В оккупантов разрываются северокорейские снаряды прямо в гарматах — как это влияет на фронт

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Из-за недостаточного количества боеприпасов собственного производства, Россия вынуждена использовать поставляемые из КНДР артиллерийские и минометные заряды низкого качества. Ситуация на фронте напряженная: наши военные сдерживают врага и наносят потерь в живой силе и технике.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Успехи ВСУ на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийских средства и четыре боеприпаса противника.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Проблемы РФ с боеприпасами

В Генштабе рассказали, что из-за недостаточного количества боеприпасов собственного производства Россия использует артиллерийские и минометные снаряды низкого качества, поставляемые из КНДР.

"И из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов оккупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков. В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Теплинский", — говорится в сообщении.

Удары оккупантов по Украине

За предыдущие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. Россияне нанесли один ракетный и 26 авиационных ударов. Кроме того, захватчики 87 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на самых горячих направлениях

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак оккупантов возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении россияне пытаются оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отражены 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще девять атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и осуществил восемь попыток штурмовых действий, но потерпел поражение и отступил.

Возведение Генштаба ВСУ 20 декабря. Фото: скриншот

Потери оккупантов 20 декабря

По состоянию на 20 декабря потери российской армии на войне в Украине:

личного состава — около 349 190 (+890) человек;

танков — 5 814 (+16) единиц;

боевых бронированных машин — 10 794 (+23) единицы;

артиллерийских систем — 8 206 (+16) единиц;

РСЗО — 928 (+2) единиц;

средств ПВО — 611 (+0) единиц;

самолетов — 324 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 316 (+17), единиц;

крылатых ракет — 1 612 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 871 (+29) единица;

специальной техники — 1 203 (+3) единицы.

Потери оккупантов 20 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно Силы специальных операций совместно с морпехами и Службой безопасности Украины ударили по вражеской ТОС-1А "Солнцепек" в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.