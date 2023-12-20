В окупантів розриваються північнокорейські снаряди прямо в гарматах — як це впливає на фронт

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Через недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, Росія вимушена використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з КНДР. Ситуація на фронті напружена: наші військові стримують ворога та завдають втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби, авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів противника.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Проблеми РФ з боєприпасами

У Генштабі розповіли, що через недостатню кількість боєприпасів власного виробництва Росія використовує артилерійські та мінометні снаряди низької якості, які поставляються з КНДР.

"І через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ "Днепр", де командувачем є генерал Теплінський", — йдеться у повідомленні.

Удари окупантів по України

За попередню добу на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Росіяни завдали одного ракетного та 26 авіаційних ударів. Окрім того, зарубники 87 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на найгарячіших напрямках

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак окупантів біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку росіяни намагаються оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще дев'ять атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив вісім спроб штурмових дій, але зазнав поразки та відступив.

Зведення Генштабу ЗСУ 20 грудня. Фото: скриншот

Втрати окупантів 20 грудня

Станом на 20 грудня втрати російської армії на війні в Україні наступні:

особового складу — близько 349 190 (+890) осіб;

танків — 5 814 (+16) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 794 (+23) одиниці;

артилерійських систем — 8 206 (+16) одиниць;

РСЗВ — 928 (+2) одиниць;

засобів ППО — 611 (+0) одиниць;

літаків — 324 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 316 (+17), одиниць;

крилатих ракет — 1 612 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 871 (+29) одиниця;

спеціальної техніки — 1 203 (+3) одиниці.

Втрати окупантів 20 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Сили спеціальних операцій спільно з морпіхами та Службою безпеки України вдарили по ворожій ТОС-1А "Солнцепьок" в районі Кринок, що на лівому березі Херсонської області.