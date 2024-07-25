В оккупированной Новой Каховке был прилет - что известно

Взрывы в Новой Каховке. Фото: Петр Андрющенко/Telegram

В среду, 24 июля, в оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели громкие взрывы. Прилетело по оккупантам в районе Скоил.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в четверг, 25 июля.

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Взрыв вызвал значительный пожар, среди российских военных много раненых.

"Вчера в 19:35 в Новую Каховку в районе Скоил был яркий прилет по оккупантам с более ярким пожаром и последствиями. #НашиОчи Всюду сообщают о большом количестве раненых россиян", — говорится в сообщении.

Петр Андрющенко отметил, что эта новость вчера прошла мимо украинцев.

"Знаете, внимание к реальным положительным моментам в оккупированных территориях как-то стало совсем низким, а наша военная коммуникация до сих пор вторая по певству в мире. Поэтому — исправляем. Не все так тупиково или безнадежно. Мы наваливаем оккупанту в оккупации изрядно", — заявил Андрющенко.

Сообщение Петра Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты оставили жителей Энергодара Запорожской области без электроэнергии, воды, мобильной связи и интернета. Они даже не могут приобрести лекарства и продукты.

Также оккупантs массово свозят мусор в Луганск. Они игнорируют строительство перерабатывающих станций. В общей сложности россияне хотят вывезти 1,5 млн тонн мусора в год.