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В окупованій Новій Каховці було чутно вибухи — що відомо

25 липня 2024 18:30
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В окупованій Новій Каховці був приліт — що відомо
Вибухи в Новій Каховці. Фото: Петро Андрющенко/Telegram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В середу, 24 липня, в окупованій Новій Каховці Херсонської області прогриміли гучні вибухи. Прилетіло по окупантах в районі Скоіл.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у четвер, 25 липня.

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Вибух спричинив значну пожежу, серед російських військових є багато поранених.

"Вчора о 19:35 в Нову Каховку в районі Скоіл був яскравий приліт по окупантах з більш яскравою пожежою та наслідками. #НашіОчіВсюду повідомляють про велику кількість поранених росіян", — йдеться в повідомлені.

Петро Андрющенко зазначив, що ця новина вчора пройшла повз українців. 

"Знаєте, увага до реальних позитивних моментів в окупованих територіях якось стала геть низька, а наша військова комунікація досі друга за співочістю в світі. Тому — виправляємо. Не все так тупіково або безнадійно. Ми навалюємо окупанту в окупації добряче", — заявив Андрющенко.

Допис Петра Андрющенка. Фото: скриншот
Допис Петра Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти залишили мешканців Енергодара Запорізької області без електроенергії, води, мобільного зв'язку та інтернету. Вони навіть не можуть придбати ліки та продукти.

Також окупанти масово звозять сміття у Луганськ. Вони ігнорують будівництво переробних станцій. Загалом росіяни хочуть вивезти 1,5 млн тонн сміття за рік.   

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