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В оккупированном Крыму снова испуг — летают дроны и ракеты

18 июня 2024 01:48
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Взрывы в Крыму 18 июня
Взрыв в Крыму. Фото иллюстративное: KAADER VIDEOST
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Ночью во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. В частности, пользователи соцсетей писали о странных звуках в Севастополе и вблизи Симферополя. Около двенадцати ночи по Киеву россияне приостановили движение на так называемом Крымском мосту.

Российские телеграмм-каналы сообщат об атаках БпЛА в Крыму.

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Также в пабликах написали, что, вероятно, в Севастополь наведался морской дрон.

Взрывы в Крыму 18 июня
Скриншот Telegram/Крымский ветер

В Керчи силы ПВО России вроде бы сбили беспилотник.

Атаки беспилотников в Керчи
Скриншот Telegram/ЧП/Крым

Около часа ночи по киевскому времени российские мониторинговые каналы сообщили, что с аэродрома "Бельбек" поднята авиация, а позже была якобы уничтожена ракета над Черным морем.

Напомним, за последние два месяца Вооруженным силам Украины удалось уничтожить десяток российских систем ПВО во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы писали, что ЕС продлил санкции против России, введенные из-за оккупации Крыма.

взрыв
ракетный удар
Крымский мост
беспилотники
Крым
воздушная тревога

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