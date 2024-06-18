Взрывы в Крыму 18 июня

В оккупированном Крыму снова испуг — летают дроны и ракеты
Ночью во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. В частности, пользователи соцсетей писали о странных звуках в Севастополе и вблизи Симферополя. Около двенадцати ночи по Киеву россияне приостановили движение на так называемом Крымском мосту.
Российские телеграмм-каналы сообщат об атаках БпЛА в Крыму.
Взрывы в Крыму и перекрытие моста
Также в пабликах написали, что, вероятно, в Севастополь наведался морской дрон.
В Керчи силы ПВО России вроде бы сбили беспилотник.
Около часа ночи по киевскому времени российские мониторинговые каналы сообщили, что с аэродрома "Бельбек" поднята авиация, а позже была якобы уничтожена ракета над Черным морем.
Напомним, за последние два месяца Вооруженным силам Украины удалось уничтожить десяток российских систем ПВО во временно оккупированном Крыму.
Ранее мы писали, что ЕС продлил санкции против России, введенные из-за оккупации Крыма.
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