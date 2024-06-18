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В окупованому Криму знову переляк — літають дрони і ракети

18 червня 2024 01:48
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи в Криму 18 червня
Вибух у Криму. Фото ілюстративне: KAADER VIDEOST
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вночі у тимчасово окупованому Криму прогриміли кілька вибухів. Зокрема, користувачі соцмереж писали про дивні звуки у Севастополі та поблизу Сімферополя. Близько дванадцятої ночі за Києвом росіяни призупинили рух на так званому Кримському мосту. 

Російські телеграм-канали повідомлять про атаки БпЛА у Криму. 

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Також у пабліках написали, що, ймовірно, до Севастополя навідався морський дрон.

Вибухи в Криму 18 червня
Скриншот Telegram/Крымский ветер

У Керчі сили ППО Росії начебто збили безпілотник.

Атаки безпілотників у Керчі
Скриншот Telegram/ЧП/Крым

Близько першої ночі за київським часом російські моніторингові канали повідомили, що з аеродрому "Бельбек" піднято авіацію, а пізніше була нібито знищена ракета над Чорним морем.

Нагадаємо, за останні два місяці Збройним силам України вдалося уразити десяток російських систем ППО в тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми писали, що ЄС продовжив санкції проти Росії, запроваджені через окупацію Криму. 

вибух
ракетний удар
Кримський міст
безпілотники
Крим
повітряна тривога

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