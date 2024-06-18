Вибухи в Криму 18 червня

В окупованому Криму знову переляк — літають дрони і ракети
Вночі у тимчасово окупованому Криму прогриміли кілька вибухів. Зокрема, користувачі соцмереж писали про дивні звуки у Севастополі та поблизу Сімферополя. Близько дванадцятої ночі за Києвом росіяни призупинили рух на так званому Кримському мосту.
Російські телеграм-канали повідомлять про атаки БпЛА у Криму.
Вибухи в Криму та перекриття мосту
Також у пабліках написали, що, ймовірно, до Севастополя навідався морський дрон.
У Керчі сили ППО Росії начебто збили безпілотник.
Близько першої ночі за київським часом російські моніторингові канали повідомили, що з аеродрому "Бельбек" піднято авіацію, а пізніше була нібито знищена ракета над Чорним морем.
Нагадаємо, за останні два місяці Збройним силам України вдалося уразити десяток російських систем ППО в тимчасово окупованому Криму.
Раніше ми писали, що ЄС продовжив санкції проти Росії, запроваджені через окупацію Криму.
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