В ООН заявили, что военно-транспортные самолеты оккупантов являются легитимной целью для Украины

Обломки самолета Ил-76. Фото: росСМИ

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев не был проинформирован о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76, упавшем в Белгородской области. Военно-транспортные самолеты оккупантов являются легитимной целью для Украины. Если факт перевозки военнопленных подтвердится, то это будет свидетельствовать о первом использовании врагом людей для прикрытия транспортировки ракет.

Об этом Кристина Гайовишин заявила на заседании Совета Безопасности ООН 25 января.

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Гайовишин отметила, что за последнюю неделю захватчики усилили ракетные удары по территории Харьковской области. Она связала обстрелы с увеличением количества военно-транспортных самолетов, в частности Ил-76. В последнее время они направляются к аэродрому Белгорода.

"Учитывая ситуацию, Вооруженные силы Украины и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства для ликвидации террористической угрозы, в частности на направлении Белгород — Харьков. Напомню, что по законам ведения войны военно-транспортные самолеты вооруженных сил Российской Федерации являются легитимной военной целью", — отметила Гайовишин.

По ее словам, 24 января должен был состояться обмен пленными между Украиной и РФ, однако этого не произошло. Она говорит, что украинская сторона выполнила свои обязательства. Тогда оккупанты были своевременно доставлены в согласованное место и в безопасности ожидали обмена.

"Россия должна была гарантировать такой же уровень безопасности пленным военнослужащим Украины. В то же время украинская сторона не была проинформирована о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства вблизи Белгорода в определенный период, как это неоднократно делалось в прошлом", — отметила заместитель постоянного представителя Украины при ООН.

К тому же Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных. По словам Гайовишиной, это может свидетельствовать об умышленных действиях оккупантов на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

"Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет первый случай использования Россией живого щита в воздухе для прикрытия транспортировки ракет для их дальнейшего использования против мирных украинских городов", — добавила она.

Напомним, в настоящее время Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и проверяет всю информацию о падении самолета Ил-76 в России. Украинцев призывают не распространять непроверенную информацию и пользоваться только официальными источниками.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все детали падения самолета Ил-76 с предполагаемыми пленными на борту будут расследоваться. Также президент рассказал о ситуации на фронте и дальнейшем сотрудничестве с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Добавим, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Продолжается досудебное расследование.