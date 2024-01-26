Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ООН заявили, что военно-транспортные самолеты оккупантов являются легитимной целью для Украины arrow

В ООН заявили, что военно-транспортные самолеты оккупантов являются легитимной целью для Украины

26 января 2024 07:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ООН заявили, что военно-транспортные самолеты оккупантов являются легитимной целью для Украины
Обломки самолета Ил-76. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев не был проинформирован о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76, упавшем в Белгородской области. Военно-транспортные самолеты оккупантов являются легитимной целью для Украины. Если факт перевозки военнопленных подтвердится, то это будет свидетельствовать о первом использовании врагом людей для прикрытия транспортировки ракет.

Об этом Кристина Гайовишин заявила на заседании Совета Безопасности ООН 25 января.

Читайте также:

Падение самолета Ил-76 в Белгородской области

Гайовишин отметила, что за последнюю неделю захватчики усилили ракетные удары по территории Харьковской области. Она связала обстрелы с увеличением количества военно-транспортных самолетов, в частности Ил-76. В последнее время они направляются к аэродрому Белгорода.

"Учитывая ситуацию, Вооруженные силы Украины и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства для ликвидации террористической угрозы, в частности на направлении Белгород — Харьков. Напомню, что по законам ведения войны военно-транспортные самолеты вооруженных сил Российской Федерации являются легитимной военной целью", — отметила Гайовишин.

По ее словам, 24 января должен был состояться обмен пленными между Украиной и РФ, однако этого не произошло. Она говорит, что украинская сторона выполнила свои обязательства. Тогда оккупанты были своевременно доставлены в согласованное место и в безопасности ожидали обмена.

"Россия должна была гарантировать такой же уровень безопасности пленным военнослужащим Украины. В то же время украинская сторона не была проинформирована о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства вблизи Белгорода в определенный период, как это неоднократно делалось в прошлом", — отметила заместитель постоянного представителя Украины при ООН.

К тому же Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных. По словам Гайовишиной, это может свидетельствовать об умышленных действиях оккупантов на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

"Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет первый случай использования Россией живого щита в воздухе для прикрытия транспортировки ракет для их дальнейшего использования против мирных украинских городов", — добавила она.

Напомним, в настоящее время Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и проверяет всю информацию о падении самолета Ил-76 в России. Украинцев призывают не распространять непроверенную информацию и пользоваться только официальными источниками.   

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все детали падения самолета Ил-76 с предполагаемыми пленными на борту будут расследоваться. Также президент рассказал о ситуации на фронте и дальнейшем сотрудничестве с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Добавим, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Продолжается досудебное расследование.

россия
война
самолет
ООН
авиакатастрофа
Украина
пленные
Белгородская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме