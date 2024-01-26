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В ООН заявили, що військово-транспортні літаки окупантів є легітимною ціллю для України

26 січня 2024 07:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ООН заявили, що військово-транспортні літаки окупантів є легітимною ціллю для України
Уламки літака Іл-76. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Київ не було поінформовано про перевезення своїх військовополонених на літаку Іл-76, що впав у Бєлгородській області. Військово-транспортні літаки окупантів є легітимною ціллю для України. Якщо факт перевезення військовополонених підтвердиться, то це буде свідчити про перше використання ворогом людей для прикриття транспортування ракет.

Про це Христина Гайовишин заявили на засіданні Ради Безпеки ООН 25 січня.

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Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області

Гайовишин зазначила, що за останній тиждень загарбники посилили ракетні удари по території Харківської області. Вона пов'язала обстріли зі збільшенням кількості військово-транспортних літаків, зокрема Іл-76. Останнім часом вони прямують до аеродрому Бєлгорода.

"З огляду на ситуацію, Збройні Сили України й надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, а також контролю повітряного простору для ліквідації терористичної загрози, зокрема на напрямку Бєлгород — Харків. Нагадаю, що за законами ведення війни, військово-транспортні літаки збройних сил Російської Федерації є легітимною військовою ціллю", — зазначила Гайовишин.

За її словами, 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Україною та РФ, однак цього не сталося. Вона каже, що українська сторона виконала свої зобов'язання. Тоді окупанти були своєчасно доставлені в узгоджене місце та у безпеці очікували на обмін. 

"Росія мала гарантувати такий самий рівень безпеки полонених військовослужбовців України. Водночас українська сторона не була поінформована про необхідність дотримання безпеки повітряного простору поблизу Бєлгорода у визначений період, як це неодноразово робилося в минулому", — зазначила заступниця постійного представника України при ООН.

До того ж Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та способи перевезення полонених. За словами Гайовишиної, це може свідчити про умисні дії окупантів на створення загрози життя і безпеки полонених.

"Якщо інформація про те, що на борту літака перебували українські військовополонені, підтвердиться, це буде перший випадок використання Росією живого щита у повітрі для прикриття транспортування ракет для їх подальшого використання проти мирних українських міст", — додала вона.

Нагадаємо, наразі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє всю інформацію щодо падіння літака Іл-76 в Росії. Українців закликають не поширювати неперевірену інформацію та користуватися лише офіційними джерелами.  

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі деталі падіння літака Іл-76 з ймовірними полоненими на борту будуть розслідуватись. Також президент розповів про ситуацію на фронті та подальшу співпрацю з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Додамо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Триває досудове розслідування.

росія
війна
літак
ООН
авіакатастрофа
Україна
полонені
Бєлгородська область

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