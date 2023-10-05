В ОП рассказали, что привезет Зеленский после визита в Испанию
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что привезет украинский лидер Владимир Зеленский после визита в Испанию. Страна получит пусковые установки ЗРК Hawk.
Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.
Военная помощь для Украины
Ермак подчеркнул, что есть положительные новости по укреплению ПВО и ПРО Украины.
"Пусковые установки ЗРК Hawk от Испании. Германия работает над тем, чтобы мы получили больше Patriot", — рассказал руководитель ОП.
По его словам, сегодня были важные договоренности Зеленского в Испании.
Ермак отметил, что должна быть более мощная защита Украины от крылатых и баллистических ракет, ударных БпЛА и других типов вооружений россиян.
"Это еще не все", — добавил он.
Напомним, в четверг, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны, в частности, обсудили передачу нашему государству ЗРК Patriot.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили приоритетные оборонные потребности Украины.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины.