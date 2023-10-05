В ОП рассказали, что привезет Зеленский после визита в Испанию

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что привезет украинский лидер Владимир Зеленский после визита в Испанию. Страна получит пусковые установки ЗРК Hawk.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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Ермак подчеркнул, что есть положительные новости по укреплению ПВО и ПРО Украины.

"Пусковые установки ЗРК Hawk от Испании. Германия работает над тем, чтобы мы получили больше Patriot", — рассказал руководитель ОП.

По его словам, сегодня были важные договоренности Зеленского в Испании.

Ермак отметил, что должна быть более мощная защита Украины от крылатых и баллистических ракет, ударных БпЛА и других типов вооружений россиян.

"Это еще не все", — добавил он.

Сообщение Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны, в частности, обсудили передачу нашему государству ЗРК Patriot.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили приоритетные оборонные потребности Украины.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины.