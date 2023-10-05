В ОП розповіли, що привезе Зеленський після візиту до Іспанії

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що привезе український лідер Володимир Зеленський після візиту до Іспанії. Країна отримає пускові установки ЗРК Hawk.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Єрмак наголосив, що є позитивні новини щодо зміцнення ППО і ПРО України.

"Пускові установки ЗРК Hawk від Іспанії. Німеччина працює над тим, щоб ми отримали більше Patriot", — розповів керівник ОП.

За його словами, сьогодні були важливі домовленості Зеленського в Іспанії.

Єрмак зазначив, що має бути потужніший захист України від крилатих та балістичних ракет, ударних БпЛА та інших типів озброєнь росіян.

"Це ще не все", — додав він.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони, зокрема, обговорили передачу нашій державі ЗРК Patriot.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили пріоритетні оборонні потреби України.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України.