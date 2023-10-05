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В ОП розповіли, що привезе Зеленський після візиту до Іспанії

5 жовтня 2023 19:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОП розповіли, що привезе Зеленський після візиту до Іспанії
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що привезе український лідер Володимир Зеленський після візиту до Іспанії. Країна отримає пускові установки ЗРК Hawk.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Єрмак наголосив, що є позитивні новини щодо зміцнення ППО і ПРО України.

"Пускові установки ЗРК Hawk від Іспанії. Німеччина працює над тим, щоб ми отримали більше Patriot", — розповів керівник ОП.

За його словами, сьогодні були важливі домовленості Зеленського в Іспанії.

Єрмак зазначив, що має бути потужніший захист України від крилатих та балістичних ракет, ударних БпЛА та інших типів озброєнь росіян. 

"Це ще не все", — додав він.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони, зокрема, обговорили передачу нашій державі ЗРК Patriot

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили пріоритетні оборонні потреби України.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України.

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