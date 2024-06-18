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В "Хортице" объяснили, почему российские захватчики сдаются в плен украинским дронам

18 июня 2024 20:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Молятся на украинском - Волошин рассказал, как оккупанты сдаются в плен
Оккупант сдается в плен дрону. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты боятся украинских дронов и сдаются перед ними в плен. Для этого вражеские военные читают украинскую молитву.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире Ми Україна во вторник, 18 июня.

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"Различные подразделения представлены на территории Украины и они попадают также в плен, конечно же", — сказал Волошин.

По его словам, в сети есть много видео, как оккупанты даже поднимают перед нашими дронами табличку и читают украинскую молитву ради того, чтобы только попасть в плен.

"Потому что у них обратного пути нет. Если они вернутся, значит, их либо убьют, либо опять отправят на штурм очередных украинских посадок", — добавил спикер ОСУВ "Хортица".

Ранее Волошин рассказал, что в Волчанске сейчас происходят два боевых столкновения с врагом.

Кроме того, украинские военные оцепили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе.

российские войска
оккупанты
пленные
война в Украине
дроны
Назарий Волошин

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