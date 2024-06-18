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В "Хортиці" пояснили, чому російські загарбники здаються в полон українським дронам

18 червня 2024 20:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Моляться українською - Волошин розповів, як окупанти здаються в полон
Окупант здається в полон дрону. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти бояться українських дронів та здаються перед ними в полон. Для цього ворожі військові навіть читають українську молитву.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі Ми Україна у вівторок, 18 червня.

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"Різні підрозділи представлені на території України і вони потрапляють також в полон, звісно ж", — сказав Волошин.

За його словами, в мережі є чимало є відео, як окупанти навіть підіймають перед нашими дронами табличку і читають українську молитву заради того, аби лише потрапити в полон.

"Тому що в них зворотного шляху немає. Якщо вони повернуться значить їх або вб'ють, або знову відправлять на штурм чергових українських посадок", — додав речник ОСУВ "Хортиця".

Раніше Волошин розповів, що у Вовчанську наразі відбуваються два бойових зіткнення з ворогом.

Крім того, українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі. 

російські війська
окупанти
полонені
війна в Україні
дрони
Назарій Волошин

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