Моляться українською - Волошин розповів, як окупанти здаються в полон

Окупант здається в полон дрону. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Російські окупанти бояться українських дронів та здаються перед ними в полон. Для цього ворожі військові навіть читають українську молитву.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі Ми Україна у вівторок, 18 червня.

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"Різні підрозділи представлені на території України і вони потрапляють також в полон, звісно ж", — сказав Волошин.

За його словами, в мережі є чимало є відео, як окупанти навіть підіймають перед нашими дронами табличку і читають українську молитву заради того, аби лише потрапити в полон.

"Тому що в них зворотного шляху немає. Якщо вони повернуться значить їх або вб'ють, або знову відправлять на штурм чергових українських посадок", — додав речник ОСУВ "Хортиця".

Раніше Волошин розповів, що у Вовчанську наразі відбуваються два бойових зіткнення з ворогом.

Крім того, українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі.