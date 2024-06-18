Моляться українською - Волошин розповів, як окупанти здаються в полон

В "Хортиці" пояснили, чому російські загарбники здаються в полон українським дронам
Російські окупанти бояться українських дронів та здаються перед ними в полон. Для цього ворожі військові навіть читають українську молитву.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі Ми Україна у вівторок, 18 червня.
Росіяни хочуть потрапити в полон
"Різні підрозділи представлені на території України і вони потрапляють також в полон, звісно ж", — сказав Волошин.
За його словами, в мережі є чимало є відео, як окупанти навіть підіймають перед нашими дронами табличку і читають українську молитву заради того, аби лише потрапити в полон.
"Тому що в них зворотного шляху немає. Якщо вони повернуться значить їх або вб'ють, або знову відправлять на штурм чергових українських посадок", — додав речник ОСУВ "Хортиця".
Раніше Волошин розповів, що у Вовчанську наразі відбуваються два бойових зіткнення з ворогом.
Крім того, українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі.
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