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В ОВА показали последствия ночной атаки на Хмельницкую область

15 сентября 2023 12:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ОВА показали последствия ночной атаки на Хмельницкую область
Последствия атаки на Хмельницкую область. Фото: t.me/khmelnytskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ночью, 15 сентября, россияне атаковали Хмельницкую область "шахедами". Все вражеские дроны удалось уничтожить, однако обломки упали в одном из сел Хмельницкого района.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

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По информации Воздушных сил ВСУ, всего были зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Всех их удалось уничтожить, однако обломки рухнули в одном из сел Хмельницкого района.

"Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач. Восстановительные работы уже идут", — говорится в сообщении.

атака на Хмельницкую область 15 сентября
Последствия атаки в Хмельницкую область. Фото: t.me/khmelnytskaODA
атака на Хмельницкую область 15 сентября
Последствия атаки в Хмельницкую область. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Напомним, ночью 15 сентября в 06:22 по Украине начала распространяться воздушная тревога. В Хмельницкой области были слышны сильные взрывы. Как выяснилось, это работа ПВО.

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