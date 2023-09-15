В ОВА показали последствия ночной атаки на Хмельницкую область

Последствия атаки на Хмельницкую область. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Ночью, 15 сентября, россияне атаковали Хмельницкую область "шахедами". Все вражеские дроны удалось уничтожить, однако обломки упали в одном из сел Хмельницкого района.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

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По информации Воздушных сил ВСУ, всего были зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Всех их удалось уничтожить, однако обломки рухнули в одном из сел Хмельницкого района.

"Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач. Восстановительные работы уже идут", — говорится в сообщении.

Последствия атаки в Хмельницкую область. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Последствия атаки в Хмельницкую область. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Напомним, ночью 15 сентября в 06:22 по Украине начала распространяться воздушная тревога. В Хмельницкой области были слышны сильные взрывы. Как выяснилось, это работа ПВО.