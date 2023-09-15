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В ОВА показали наслідки нічної атаки на Хмельницьку область

15 вересня 2023 12:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ОВА показали наслідки нічної атаки на Хмельницьку область
Наслідки атаки на Хмельницьку область. Фото: t.me/khmelnytskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уночі, 15 вересня, росіяни атакували Хмельницьку область "шахедами". Всі ворожі дрони вдалося знищити, проте уламки впали в одному з сіл Хмельницького району. 

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.  

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За інформацію Повітряних сил ЗСУ, загалом було зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Усі їх вдалося знищити, однак уламки впали в одному з сіл Хмельницького району.

"Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач.  Відновлювальні роботи вже тривають", — йдеться у повідомленні. 

атака на Хмельницьку область 15 вересня
Наслідки атаки на Хмельницьку область. Фото: t.me/khmelnytskaODA
атака на Хмельницьку область 15 вересня
Наслідки атаки на Хмельницьку область. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Нагадаємо, уночі 15 вересня о 06:22 по Україні почала ширитись повітряна тривога. Відтак у Хмельницькій області були чутні сильні вибухи. Як з'ясувалося, це робота ППО.

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