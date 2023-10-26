В ОВА рассказали, сколько гражданских объектов Хмельнитчины пострадало в результате обстрела РФ

Работники ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов РФ. Фото: ГСЧС

В Хмельницкой области зафиксировали повреждение гражданских объектов в результате ночной российской атаки 25 октября. Речь идет о жилых домах, школах, детсадах и даже церквях.

Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Повреждение гражданских объектов Хмельницкой области

Отмечается, что в результате обстрела региона БпЛА повреждено 1760 гражданских объектов. В том числе среди них:

многоквартирные дома — 282,

частные дома — 1404,

образовательные заведения — 41,

объекты отрасли здравоохранения — 6,

заведения культуры — 1,

церкви — 2.

Мэр Славуты Василий Сидор отметил, что после падения обломков российских беспилотников взрывная волна "была настолько мощной, что повредила пол города".

"Пока известно, что 36 жителей города обратились в медучреждение после атаки, 20 из них до сих пор находятся в больнице", — рассказал Сидор.

Что известно о ночной российской атаке на Хмельницкую область 25 октября

Напомним, что ночью, 25 октября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область беспилотниками. В Славутской общине в результате удара есть значительные повреждения.

Также мы писали, что в ГСЧС показали фото последствий вражеской атаки на Хмельнитчину, где были повреждены жилые дома и критическая инфраструктура.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытки российских оккупантов атаковать Хмельницкую атомную электростанцию. Глава государства рассказал, что будут делать власти после обстрела РФ.