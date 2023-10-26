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В ОВА розповіли, скільки цивільних об'єктів Хмельниччини постраждало внаслідок обстрілу РФ

26 жовтня 2023 01:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В ОВА розповіли, скільки цивільних об'єктів Хмельниччини постраждало внаслідок обстрілу РФ
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу РФ. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Хмельницькій області зафіксували пошкодження цивільних об'єктів внаслідок нічної російської атаки 25 жовтня. Мова йде про житлові будинки, школи, дитсадки та навіть церкви.

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Пошкодження цивільних об'єктів Хмельницької області

Зазначається, що в результаті обстрілу регіону БпЛА пошкоджено 1 760 цивільних об'єктів. Зокрема серед них:

  • багатоквартирні будинки — 282,
  • приватні будинки — 1404,
  • освітні заклади — 41,
  • об'єкти галузі охорони здоров'я — 6,
  • заклади культури — 1,
  • церкви — 2. 

Міський голова Славути Василь Сидор зазначив, що після падіння уламків російських безпілотників вибухова хвиля "була настільки потужною, що пошкодила пів міста".

"Наразі відомо, що 36 жителів міста звернулися до медзакладу після атаки, 20 з них досі перебувають у лікарні", — розповів Сидор.

Що відомо про нічну російську атаку на Хмельницьку область 25 жовтня

Нагадаємо, що вночі, 25 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область безпілотниками. У Славутській громаді внаслідок удару є значні пошкодження.

Також ми писали, що в ДСНС показали фото наслідків ворожої атаки на Хмельниччину, де було пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру. 

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував спроби російських окупантів атакувати Хмельницьку атомну електростанцію. Глава держави розповів, що робитиме влада після обстрілу РФ.

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