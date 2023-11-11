В Пентагоне рассказали, когда ждать следующей встречи формата "Рамштайн"

Заместитель представителя министерства обороны США Сабрина Сингх. Reuters

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в середине ноября. Участники обсудят дальнейшую помощь Украине в ее борьбе против российских захватчиков.

Об этом заявила во время прессбрифинга заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.

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Встреча "Рамштайна" состоится в ноябре

"Мы продолжаем оказывать поддержку Украине. В прошлом месяце у нас была встреча Контактной группы (фотмата "Рамштайн". — Ред.), в середине ноября будет еще одно заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины", — рассказала Сингх.

Она также подчеркнула, что союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, предоставляя ей все необходимое для продолжения борьбы за свою независимость.

"Поэтому мы действительно умоляем Конгресс принять дополнительный запрос, направленный президентом, чтобы мы могли продолжать удовлетворять потребности Украины в поле боя", — добавила она.

Ранее мы уже писали, что следующее заседание в формате Рамштайн пройдет уже в ноябре этого года. Окончательную дату согласуют позже.