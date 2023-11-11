В Пентагоні розповіли, коли очікувати наступної зустрічі формату "Рамштайн"

Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх. Reuters

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середині листопада. Учасники обговорять подальшу допомогу Україні у її боротьбі проти російських загарбників.

Про це заявила під час пресбрифінгу заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

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"Ми продовжуємо надавати підтримку Україні. Минулого місяця ми мали зустріч Контактної групи (фотмату "Рамштайн". — Ред.), у середині листопада буде ще одне засідання Контактної групи з питань оборони України", — розповіла Сінгх.

Вона також наголосила, що союзники й партнери продовжують підтримувати Україну, надаючи їй усе необхідне для продовження боротьби за свою незалежність.

"Тож ми справді благаємо Конгрес ухвалити додатковий запит, надісланий президентом, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою", — додала вона.

Раніше ми вже писали, що наступне засідання в форматі "Рамштайн" пройде вже в листопаді цього року. Остаточну дату узгодять пізніше.