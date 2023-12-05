В южных регионах раздается воздушная тревога — угроза авиаудара и дронов

Shahed-131 пересекает воздушное пространство. Иллюстративное фото: NTA

В южных регионах Украины раздается воздушная тревога. Она связана с угрозой от тактическо-фронтовой авиации и дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Тревога связана с активностью российских тяжелых истребителей Су-35 в акватории Азовского моря.

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Отметим, что эти самолеты служат носителями управляемых авиабомб КАБ-500.

Истребители Су-35. Источник: росСМИ

Дополнительно группа дронов-камикадзе Shahed-136 двигается в направлении города Черноморск Одесской области. В области слышны взрывы.

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Обновлено в 20:45 : иранские беспилотники двигаются в направлении Николаевской области с территории Херсонской.

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Карта воздушных тревог. Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее три иранских беспилотника попали в объект инфраструктуры во Львовской области. В результате удара возник пожар, но его уже ликвидировали.

Кошмарили беспилотники и Винницкую область: в регионе раздавались взрывы.