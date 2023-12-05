В южных регионах раздается воздушная тревога — угроза авиаудара и дронов
В южных регионах Украины раздается воздушная тревога. Она связана с угрозой от тактическо-фронтовой авиации и дронов-камикадзе Shahed.
Об этом сообщают ВВС Украины.
Угроза от самолетов и дронов
Тревога связана с активностью российских тяжелых истребителей Су-35 в акватории Азовского моря.
Отметим, что эти самолеты служат носителями управляемых авиабомб КАБ-500.
Дополнительно группа дронов-камикадзе Shahed-136 двигается в направлении города Черноморск Одесской области. В области слышны взрывы.
Обновлено в 20:45 : иранские беспилотники двигаются в направлении Николаевской области с территории Херсонской.
Напомним, что ранее три иранских беспилотника попали в объект инфраструктуры во Львовской области. В результате удара возник пожар, но его уже ликвидировали.
Кошмарили беспилотники и Винницкую область: в регионе раздавались взрывы.
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