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В південних регіонах лунає повітряна тривога — загроза авіаудару та дронів

5 грудня 2023 20:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В південних регіонах лунає повітряна тривога — загроза авіаудару та дронів
Shahed-131 перетинає повітряний простір. Ілюстративне фото: NTA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В південних регіонах України лунає повітряна тривога. Вона пов'язана з загрозою від тактично-фронтової авіації та дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомляють ВПС України.

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Як повідомляється, тривога пов'язана з активністю російських важких винищувачів Су-35 в акваторії Азовського моря.

В південних регіонах лунає повітряна тривога — загроза авіаудару та дронів
Джерело: соцмережі

Наголосимо, що ці літаки слугують носіями керованих авіабомб КАБ-500.

В південних регіонах лунає повітряна тривога — загроза авіаудару та дронів
Винищувачі Су-35. Джерело: росЗМІ

Додатково група дронів-камікадзе Shahed-136 рухається в напрямку міста Чорноморськ Одеської області. В області чути вибухи.

В південних регіонах лунає повітряна тривога — загроза авіаудару та дронів
Джерело: соцмережі

Оновлено о 20:45: іранські безпілотники рухаються в напрямку Миколаївської області з території Херсонської. 

Джерело: соцмережі
В південних регіонах лунає повітряна тривога — загроза авіаудару та дронів
Карта повітряних тривог. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше три іранські безпілотники влучили в обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, але її вже ліквідували. 

Кошмарили безпілотники й Вінниччину: в області лунали вибухи. 

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