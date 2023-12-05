В південних регіонах лунає повітряна тривога — загроза авіаудару та дронів

Shahed-131 перетинає повітряний простір. Ілюстративне фото: NTA

В південних регіонах України лунає повітряна тривога. Вона пов'язана з загрозою від тактично-фронтової авіації та дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомляють ВПС України.

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Як повідомляється, тривога пов'язана з активністю російських важких винищувачів Су-35 в акваторії Азовського моря.

Джерело: соцмережі

Наголосимо, що ці літаки слугують носіями керованих авіабомб КАБ-500.

Винищувачі Су-35. Джерело: росЗМІ

Додатково група дронів-камікадзе Shahed-136 рухається в напрямку міста Чорноморськ Одеської області. В області чути вибухи.

Джерело: соцмережі

Оновлено о 20:45: іранські безпілотники рухаються в напрямку Миколаївської області з території Херсонської.

Джерело: соцмережі

Карта повітряних тривог. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше три іранські безпілотники влучили в обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, але її вже ліквідували.

Кошмарили безпілотники й Вінниччину: в області лунали вибухи.