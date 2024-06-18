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В Воздушных силах сообщили об успешной работе ПВО этой ночью

18 июня 2024 07:56
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Работа ПВО 18 июня
Мобильная группа противовоздушной обороны Украины. Фото иллюстративное: Генштаб
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В ночь на 18 июня российские захватчики нанесли удар по Украине с помощью десяти ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарского района России. В результате успешных действий сил противовоздушной обороны все вражеские объекты были уничтожены.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины во вторник, 18 июня.

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Вражеский удар по Украине 18 июня

В ночь на 18 июня 2024 года враг атаковал Украину десятью ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарского района России.

В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил все "шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях.

Напомним, 17 июня в Полтавской области раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали жителей области о движении скоростной цели.

Позже стало известно, что враг попал по гражданской инфраструктуре.

Украина
дрон Шахид-136
оккупанты
ПВО
война в Украине
дроны
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