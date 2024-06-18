Работа ПВО 18 июня

В Воздушных силах сообщили об успешной работе ПВО этой ночью
В ночь на 18 июня российские захватчики нанесли удар по Украине с помощью десяти ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарского района России. В результате успешных действий сил противовоздушной обороны все вражеские объекты были уничтожены.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины во вторник, 18 июня.
Вражеский удар по Украине 18 июня
В ночь на 18 июня 2024 года враг атаковал Украину десятью ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарского района России.
В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил все "шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях.
Напомним, 17 июня в Полтавской области раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали жителей области о движении скоростной цели.
Позже стало известно, что враг попал по гражданской инфраструктуре.
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