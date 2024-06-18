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У Повітряних силах повідомили про успішну роботу ППО цієї ночі

18 червня 2024 07:56
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Дмитро Галушка
Редактор
Робота ППО 18 червня
Мобільна група протиповітряної оборони України. Фото ілюстративне: Генштаб
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У ніч на 18 червня російські загарбники завдали удару по Україні за допомогою десяти ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136 з Приморсько-Ахтарського району Росії. Внаслідок успішних дій сил протиповітряної оборони всі ворожі об'єкти було знищено.

Про це повідомили в Повітряних силах України у вівторок, 18 червня.

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Ворожий удар по Україні 18 червня

У ніч на 18 червня 2024 року ворог атакував Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з Приморсько-Ахтарського району Росії.

Внаслідок бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил усі "шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 17 червня на Полтавщині лунали вибухи. Повітряні сили попереджали мешканців області про рух швидкісної цілі.

Пізніше стало відомо, що ворог влучив по цивільній інфраструктурі.

Україна
дрон Шахід-136
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ППО
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