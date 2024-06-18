Робота ППО 18 червня

Мобільна група протиповітряної оборони України. Фото ілюстративне: Генштаб

У ніч на 18 червня російські загарбники завдали удару по Україні за допомогою десяти ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136 з Приморсько-Ахтарського району Росії. Внаслідок успішних дій сил протиповітряної оборони всі ворожі об'єкти було знищено.

Про це повідомили в Повітряних силах України у вівторок, 18 червня.

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Ворожий удар по Україні 18 червня

У ніч на 18 червня 2024 року ворог атакував Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з Приморсько-Ахтарського району Росії.

Внаслідок бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил усі "шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 17 червня на Полтавщині лунали вибухи. Повітряні сили попереджали мешканців області про рух швидкісної цілі.

Пізніше стало відомо, що ворог влучив по цивільній інфраструктурі.