Вибухи в Полтаві — наслідки обстрілу вдень 17 червня

Ракета в небі. Фото: EPA

Російські окупанти у понеділок, 17 червня, атакували Полтаву. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

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"За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі", — розповів Пронін.

За його словами, є постраждалі. До того ж під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Наразі інформація уточнюється.

Допис Проніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

Також російська армія у Харківській області обстріляла автомобіль невідкладної швидкої допомоги. Внаслідок удару було поранено родину цивільних, зокрема вагітну жінку.