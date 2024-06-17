Вибухи в Полтаві — наслідки обстрілу вдень 17 червня

Вибухи в Полтаві — окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі
Російські окупанти у понеділок, 17 червня, атакували Полтаву. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.
Наслідки обстрілу Полтави
"За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі", — розповів Пронін.
За його словами, є постраждалі. До того ж під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Наразі інформація уточнюється.
Нагадаємо, вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.
Також російська армія у Харківській області обстріляла автомобіль невідкладної швидкої допомоги. Внаслідок удару було поранено родину цивільних, зокрема вагітну жінку.
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