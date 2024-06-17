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Вибухи в Полтаві — окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі

17 червня 2024 14:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Полтаві — наслідки обстрілу вдень 17 червня
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у понеділок, 17 червня, атакували Полтаву. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

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"За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі", — розповів Пронін.

За його словами, є постраждалі. До того ж під завалами будівлі можуть перебувати люди. 

Наразі інформація уточнюється.

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Допис Проніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

Також російська армія у Харківській області обстріляла автомобіль невідкладної швидкої допомоги. Внаслідок удару було поранено родину цивільних, зокрема вагітну жінку.

Україна
окупанти
вибух
обстріли
Полтава
війна

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