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Взрывы в Полтаве — оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

17 июня 2024 14:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Полтаве — последствия обстрела днем 17 июня
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в понедельник, 17 июня, атаковали Полтаву. Враг попал по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.

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"По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе", — рассказал Пронин.

По его словам, есть пострадавшие. К тому же под завалами здания могут находиться люди. 

Сейчас информация уточняется.

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Пост Пронина. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Полтаве прогремел днем 17 июня. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Полтавской области.

Также российская армия в Харьковской области обстреляла автомобиль скорой помощи. В результате удара была ранена семья гражданских, в том числе беременная женщина.

Украина
оккупанты
взрыв
обстрелы
Полтава
война

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