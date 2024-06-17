Взрывы в Полтаве — последствия обстрела днем 17 июня

Взрывы в Полтаве — оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре
Российские оккупанты в понедельник, 17 июня, атаковали Полтаву. Враг попал по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.
Последствия обстрела Полтавы
"По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе", — рассказал Пронин.
По его словам, есть пострадавшие. К тому же под завалами здания могут находиться люди.
Сейчас информация уточняется.
Напомним, взрыв в Полтаве прогремел днем 17 июня. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Полтавской области.
Также российская армия в Харьковской области обстреляла автомобиль скорой помощи. В результате удара была ранена семья гражданских, в том числе беременная женщина.
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