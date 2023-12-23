В Воздушных силах рассказали, что является главной мишенью для российских С-400

Зенитно-ракетные комплексы С-400. Фото: росСМИ

Российские новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 захватчики не используют для ударов по Украине. Эти установки прикрывают воздушное пространство.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Комплексы С-400 не нацелены на регионы, это больше исключение — использование их по земным целям. Это новейший зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", способный уничтожать воздушные цели на больших расстояниях. Это будет расточительностью со стороны россиян, если они будут ими бить по наземным целям", — сказал Игнат.

Спикер пояснил, что оккупанты преимущественно применяют С-300 для ударов по территории Украины, поскольку у них достаточно таких ракет. Следует также отметить, что ЗРК С-400 угрожают украинской авиации.

Захватчики размещают эти комплексы как в Крыму, так и в других оккупированных территориях Украины.

"Россия их использует для прикрытия воздушного пространства. Возможно, для сбивания крылатых ракет, которыми мы тоже наносим удары", — добавил Игнат.

Ранее мы сообщали, что южнокорейские источники утверждают, что военное оборудование, поставляемое из Северной Кореи, применяется Россией в войне против Украины. Этот вывод был сделан на базе данных разведки.

Напоминаем, что Россия не чувствует снарядный "голод". При этом оккупанты ежедневно выпускают по Украине десятки тысяч снарядов.