У Повітряних силах розповіли, що є головною мішенню для російських С-400

Зенітно-ракетні комплекси С-400. Фото: росЗМІ

Російські новітні зенітно-ракетні комплекси С-400 загарбники не використовують для ударів по України. Ці установки прикривають повітряний простір.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Комплекси С-400 не націлені на регіони, це більше виключення — використання їх по земних цілях. Це новітній зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф", який здатний знищувати повітряні цілі на великих відстанях. Це буде марнотратством з боку росіян, якщо вони будуть ними бити по наземних цілях", — сказав Ігнат.

Речник пояснив, що окупанти переважно застосовують С-300 для ударів по території України, оскільки вони мають вдосталь таких ракет. Варто також зазначити, що ЗРК С-400 загрожують українській авіації.

Загарбники розміщують ці комплекси як у Криму, так і в інших окупованих територіях України.

"Росія їх використовує для прикриття повітряного простору. Можливо, для збиття крилатих ракет, якими ми теж завдаємо ударів", — додав Ігнат.

Раніше ми повідомляли, що південнокорейські джерела стверджують, що військове обладнання, яке постачається з Північної Кореї, застосовується Росією у війні проти України. Цей висновок було зроблено з урахуванням даних розвідки.

Нагадуємо, що Росія не відчуває снарядний "голод". При цьому окупанти щодня випускають по Україні десятки тисяч снарядів.