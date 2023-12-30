В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили этой ночью

Ударный дрон типа Shahed. Фото иллюстративное: Zuma Press

В ночь на 30 декабря россияне выпустили по Украине десять дронов. Украинским военным удалось сбить половину.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Сбитые вражеские БпЛА

"В ночь на 30 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали десятью БпЛА типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым)", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили, что пять беспилотников сбиты противовоздушной обороной в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей.

Так также сообщили, что основной удар был нанесен в прифронтовой зоне Херсона.

Ранее мы сообщали, что в Российской Федерации этой ночью было неспокойно. В небе над четырьмя областями были замечены десятки боевых дронов.

Напомним, что утром 29 декабря Украина пережила самую массовую ракетную атаку за последние месяцы.