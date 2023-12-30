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В РФ виголосили чергову нісенітницю про десятки збитих українських БпЛА

30 грудня 2023 08:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В РФ виголосили чергову нісенітницю про десятки збитих українських БпЛА
Тестовий політ українського дрона-камікадзе AQ 400 Scythe. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Російській Федерації цієї ночі було неспокійно. У небі над чотирма областями було помічено десятки бойових дронів.

Про це повідомили у Міноборони держави-агресора.

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Зведення міноборони РФ. Фото: скриншот

Росію атакували БпЛА

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — заявили у міноборони держави-агресора

В оборонному відомстві держави-агресора оголосили, що засобами ППО було знищено в повітрі та перехоплено 32 українські безпілотні літальні апарати. Збиття нібито відбулося над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей.

Раніше ми повідомляли, що Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Нагадуємо, що українські військові показали, як працює безпілотний літальний апарат "Вампір". Він здатен нести вибухівку на відстань щонайменше 15 кілометрів.

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