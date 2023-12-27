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Військові показали, як працює український безпілотник "Вампір"

27 грудня 2023 10:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Військові показали, як працює український безпілотник "Вампір"
Український військовий готує дрон до роботи. Фото: АрміяІнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські військові показали, як працює безпілотний літальний апарат "Вампір". Він здатен нести вибухівку на відстань щонайменше 15 кілометрів.

Агентство France24 показало сюжет про безпілотник, який стоїть на озброєнні в ЗСУ.

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"Він починав своє життя як сільськогосподарський дрон для розпилювання добрив, але після модернізації українськими військовими інженерами став одним із найпотужніших дронів в арсеналі країни", — говориться у повідомленні. 

Цей БпЛА отримав назву "Вампір", оскільки він виконує свої бойові завдання лише під покровом темряви.

Дрон здатний нести важку вибухівку на відстань до 15 км. Після цього він приступає до знищення російських танків та іншої бронетехніки.

Раніше ми повідомляли, що українські зенітники 47 Окремої механізованої бригади "приземлили" рідкісний ворожий безпілотник SuperCam. За допомогою нього ворог вів повітряну розвідку.

Нагадуємо, що успішні атаки морськими дронами разом із нанесенням ракетних ударів по об’єктах російського флоту в Чорному морі допомогли Україні витіснити ворожі кораблі із Севастопольської бухти. Таким чином було створено  безпечний морський коридор для торгових суден.  

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