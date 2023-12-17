Дрон з "привітом від Яріка" і пошкоджений літак — наслідки атаки на аеродром у РФ

Дрон, який атакував російський аеропорт. Фото: Telegram Сергія Стерненка

Вночі невідомі дрони атакували військовий аеродром під Ростовом. Внаслідок цього було пошкоджено винищувач Су-34.

Світлини з наслідками удару оприлюднив блогер Сергій Стерненко.

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"Пошкоджений осколками російський Су-34 на аеродромі "Морозовск" біля Ростова. Вночі там була атака невідомих дронів", — повідомив Стерненко.

Він додав, що на одному з дронів було написано "Привіт кацапам від Яріка".

Частина пошкодженого винищувача Су-34. Фото: Telegram Сергія Стерненка

"Привіт кацапам від Ярика". Фото: Telegram Сергія Стерненка

Також ми повідомляли, що безпілотники ГУР атакували військовий аеродром у Ростовській області. Таким чином, слова російських джерел про те, що всі дрони були збиті, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 грудня ворог знову здійснив атаку на Україну. Вночі було випущено 20 дронів типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ та Чауда, що у Криму.