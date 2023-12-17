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Дрон с "приветом от Ярика" и поврежденный самолет — последствия атаки на аэродром в РФ

17 декабря 2023 13:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дрон с "приветом от Ярика" и поврежденный самолет — последствия атаки на аэродром в РФ
Дрон, атаковавший российский аэропорт. Фото: Telegram Сергея Стерненко
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ночью неизвестные дроны атаковали военный аэродром под Ростовом. В результате был поврежден истребитель Су-34.

Фотографии с последствиями удара обнародовал блогер Сергей Стерненко.

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"Повреждённый осколками российский Су-34 на аэродроме "Морозовск" возле Ростова. Ночью там была атака неизвестных дронов", — сообщил Стерненко.

Он добавил, что на одном из дронов было написано "Привет кацапам от Ярика".

дроны
Часть поврежденного истребителя Су-34. Фото: Telegram Сергея Стерненко
дроны
"Привет кацапам от Ярика". Фото: Telegram Сергея Стерненко

Ранее мы сообщали, что Россия в очередной раз атаковала Херсонскую область черными дронами. Впрочем, подразделения ПВО успешно отразили нападение.

Напоминаем, что российские оккупанты совершили атаку по Хмельнитчине двумя ударными беспилотниками типа Shahed. В результате падения обломков дрона поврежден частный дом. На месте произошел пожар.

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