Дрон с "приветом от Ярика" и поврежденный самолет — последствия атаки на аэродром в РФ

Дрон, атаковавший российский аэропорт. Фото: Telegram Сергея Стерненко

Ночью неизвестные дроны атаковали военный аэродром под Ростовом. В результате был поврежден истребитель Су-34.

Фотографии с последствиями удара обнародовал блогер Сергей Стерненко.

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"Повреждённый осколками российский Су-34 на аэродроме "Морозовск" возле Ростова. Ночью там была атака неизвестных дронов", — сообщил Стерненко.

Он добавил, что на одном из дронов было написано "Привет кацапам от Ярика".

Часть поврежденного истребителя Су-34. Фото: Telegram Сергея Стерненко

"Привет кацапам от Ярика". Фото: Telegram Сергея Стерненко

Ранее мы сообщали, что Россия в очередной раз атаковала Херсонскую область черными дронами. Впрочем, подразделения ПВО успешно отразили нападение.

Напоминаем, что российские оккупанты совершили атаку по Хмельнитчине двумя ударными беспилотниками типа Shahed. В результате падения обломков дрона поврежден частный дом. На месте произошел пожар.