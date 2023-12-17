Дрон с "приветом от Ярика" и поврежденный самолет — последствия атаки на аэродром в РФ
Ночью неизвестные дроны атаковали военный аэродром под Ростовом. В результате был поврежден истребитель Су-34.
Фотографии с последствиями удара обнародовал блогер Сергей Стерненко.
Атака дронов под Ростовом
"Повреждённый осколками российский Су-34 на аэродроме "Морозовск" возле Ростова. Ночью там была атака неизвестных дронов", — сообщил Стерненко.
Он добавил, что на одном из дронов было написано "Привет кацапам от Ярика".
Ранее мы сообщали, что Россия в очередной раз атаковала Херсонскую область черными дронами. Впрочем, подразделения ПВО успешно отразили нападение.
Напоминаем, что российские оккупанты совершили атаку по Хмельнитчине двумя ударными беспилотниками типа Shahed. В результате падения обломков дрона поврежден частный дом. На месте произошел пожар.
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