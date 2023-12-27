Военные показали, как работает украинский беспилотник "Вампир"

Украинский военный готовит дрон для работы. Фото: АрмияИнформ

Украинские военные показали, как работает беспилотный летательный аппарат "Вампир". Он способен нести взрывчатку на расстояние не менее 15 километров.

Агентство France24 показало сюжет о стоящем на вооружении в ВСУ беспилотнике.

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"Он начинал свою жизнь как сельскохозяйственный дрон для распиловки удобрений, но после модернизации украинскими военными инженерами стал одной из самых мощных дронов в арсенале страны", — говорится в сообщении.

Этот БпЛА получил название "Вампир", поскольку он выполняет свои боевые задачи только под сенью тьмы.

Дрон способен нести тяжелую взрывчатку на расстояние до 15 км. После этого он приступает к уничтожению российских танков и другой бронетехники.

Ранее мы сообщали, что украинские зенитчики 47 Отдельной механизированной бригады "приземлили" редкий вражеский беспилотник SuperCam. Посредством него враг вел воздушную разведку.

Напомним, что успешные атаки морскими дронами вместе с нанесением ракетных ударов по объектам российского флота в Черном море помогли Украине вытеснить вражеские корабли из Севастопольской бухты. Таким образом, был создан безопасный морской коридор для торговых судов.