Военные показали, как работает украинский беспилотник "Вампир"
Украинские военные показали, как работает беспилотный летательный аппарат "Вампир". Он способен нести взрывчатку на расстояние не менее 15 километров.
Агентство France24 показало сюжет о стоящем на вооружении в ВСУ беспилотнике.
Украинский дрон против вражеских танков
"Он начинал свою жизнь как сельскохозяйственный дрон для распиловки удобрений, но после модернизации украинскими военными инженерами стал одной из самых мощных дронов в арсенале страны", — говорится в сообщении.
Этот БпЛА получил название "Вампир", поскольку он выполняет свои боевые задачи только под сенью тьмы.
Дрон способен нести тяжелую взрывчатку на расстояние до 15 км. После этого он приступает к уничтожению российских танков и другой бронетехники.
Ранее мы сообщали, что украинские зенитчики 47 Отдельной механизированной бригады "приземлили" редкий вражеский беспилотник SuperCam. Посредством него враг вел воздушную разведку.
Напомним, что успешные атаки морскими дронами вместе с нанесением ракетных ударов по объектам российского флота в Черном море помогли Украине вытеснить вражеские корабли из Севастопольской бухты. Таким образом, был создан безопасный морской коридор для торговых судов.
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