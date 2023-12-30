В РФ рассказали очередную чушь о десятках сбитых украинских БпЛА

Тестовый полет украинского дрона-камикадзе AQ 400 Scythe. Фото: скриншот

В Российской Федерации этой ночью было неспокойно. В небе над четырьмя областями были замечены десятки боевых дронов.

Об этом сообщили в Минобороны государства-агрессора.

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Возведение минобороны РФ. Фото: скриншот

Россию атаковали БпЛА

"В минувшую ночь пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в минобороны государства-агрессора

В оборонном ведомстве государства-агрессора объявили, что средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата. Избиение якобы произошло над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

Ранее мы сообщали, что Россия обстреливала Украину из всех имеющихся только вооружений кроме "Калибров". Мишенью окупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Напомним, что украинские военные показали, как работает беспилотный летательный аппарат "Вампир". Он способен нести взрывчатку на расстояние не менее 15 километров.