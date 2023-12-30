В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

Ударний дрон типа Shahed. Фото ілюстративне: Zuma Press

В ніч на 30 грудня росіяни випустили по України десять дронів. Українським військовим вдалося збити половину.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Читайте також:

Інформація про збиті БпЛА. Фото: скриншот

Збиті ворожі БпЛА

"У ніч на 30 грудня 2023 року російські окупанти атакували десятьма БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда (Крим)", — говориться у повідомленні.

В Повітряних силах повідомили, що п’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.

Так також повідомили, що основний удар було завдано у прифронтовій зоні Херсонщини.

Раніше ми повідомляли, що в Російській Федерації цієї ночі було неспокійно. У небі над чотирма областями було помічено десятки бойових дронів.

Нагадуємо, що зранку 29 грудня Україна пережила наймасовішу ракетну атаку за останні місяці.