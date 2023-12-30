В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей збили цієї ночі
В ніч на 30 грудня росіяни випустили по України десять дронів. Українським військовим вдалося збити половину.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Збиті ворожі БпЛА
"У ніч на 30 грудня 2023 року російські окупанти атакували десятьма БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда (Крим)", — говориться у повідомленні.
В Повітряних силах повідомили, що п’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.
Так також повідомили, що основний удар було завдано у прифронтовій зоні Херсонщини.
Раніше ми повідомляли, що в Російській Федерації цієї ночі було неспокійно. У небі над чотирма областями було помічено десятки бойових дронів.
Нагадуємо, що зранку 29 грудня Україна пережила наймасовішу ракетну атаку за останні місяці.
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