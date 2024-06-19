ПВО Украины сбили 19 дронов-камикадзе

В Воздушных силах отчитались о сбитых вражеских целях этой ночью
В ночь на 19 июня 2024 года российские захватчики нанесли по Украине удары 21 беспилотным летательным аппаратом типа Shahed-131/136. Силы противовоздушной обороны сбили абсолютное большинство вражеских целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах в среду, 19 июня.
Враг нанес удары по Украине
Россияне выпустили 21 "шахед" по Украине с целью нанести очередной удар по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины.
Отражали вражеское воздушное нападение истребительная авиация Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил. Также были вовлечены мобильные огневые группы.
В результате слаженных действий украинских защитников сбиты 19 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
Ранее мы сообщали, что в результате атаки вражеских БпЛА ночью в среду, 19 июня, есть попадание в Мелехове Львовской громады.
Напомним, ночью в среду, 19 июня, во время воздушной тревоги во Львове несколько раз были слышны взрывы. ПВО работала по вражеским дронам, которые этой ночью долетели и до западной части Украины.
Читайте Новини.LIVE!