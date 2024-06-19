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В Воздушных силах отчитались о сбитых вражеских целях этой ночью

19 июня 2024 08:31
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
ПВО Украины сбили 19 дронов-камикадзе
Мобильная огневая группа ПВО Украины. Фото: ВВС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В ночь на 19 июня 2024 года российские захватчики нанесли по Украине удары 21 беспилотным летательным аппаратом типа Shahed-131/136. Силы противовоздушной обороны сбили абсолютное большинство вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах в среду, 19 июня.

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Отчет Воздушных сил. Фото: Telegram Воздушных сил

Враг нанес удары по Украине

Россияне выпустили 21 "шахед" по Украине с целью нанести очередной удар по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины.

Отражали вражеское воздушное нападение истребительная авиация Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил. Также были вовлечены мобильные огневые группы.

В результате слаженных действий украинских защитников сбиты 19 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Украина обстрел
Отчет Воздушных сил. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в результате атаки вражеских БпЛА ночью в среду, 19 июня, есть попадание в Мелехове Львовской громады.

Напомним, ночью в среду, 19 июня, во время воздушной тревоги во Львове несколько раз были слышны взрывы. ПВО работала по вражеским дронам, которые этой ночью долетели и до западной части Украины.

Украина
Воздушные Силы ВСУ
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