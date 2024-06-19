ППО України збили 19 дронів-камікадзе

У Повітряних силах відзвітували про збиті ворожі цілі цієї ночі
У ніч на 19 червня 2024 року російські загарбники завдали по Україні удари 21 безпілотним літальним апаратом типу Shahed-131/136. Сили протиповітряної оборони збили абсолютну більшість ворожих цілей.
Про це повідомили в Повітряних силах у середу, 19 червня.
Ворог завдав ударів по Україні
Росіяни випустили 21 "шахед" по Україні з метою завдати чергового удару по мирних мешканцях та цивільній інфраструктурі України.
Відбивали ворожий повітряний напад винищувальна авіація Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних cил. Також були залучені мобільні вогневі групи.
Внаслідок злагоджених дій українських захисників збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок атаки ворожих БпЛА вночі в середу, 19 червня, є влучення в Мелехові Львівської громади.
Нагадаємо, уночі в середу,19 червня, під час повітряної тривоги у Львові кілька разів було чутно вибухи. ППО працювала по ворожих дронах, які цієї ночі долетіли й до західної частини України.
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