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У Повітряних силах відзвітували про збиті ворожі цілі цієї ночі

19 червня 2024 08:31
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Дмитро Галушка
Редактор
ППО України збили 19 дронів-камікадзе
Мобільна вогнева група ППО України. Фото: ВПС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У ніч на 19 червня 2024 року російські загарбники завдали по Україні удари 21 безпілотним літальним апаратом типу Shahed-131/136. Сили протиповітряної оборони збили абсолютну більшість ворожих цілей. 

Про це повідомили в Повітряних силах у середу, 19 червня.

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Звіт Повітряних сил. Фото: Telegram Повітряних сил

Ворог завдав ударів по Україні

Росіяни випустили 21 "шахед" по Україні з метою завдати чергового удару по мирних мешканцях та цивільній інфраструктурі України.

Відбивали ворожий повітряний напад винищувальна авіація Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних cил. Також були залучені мобільні вогневі групи.

Внаслідок злагоджених дій українських захисників збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

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Звіт Повітряних сил. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що внаслідок атаки ворожих БпЛА вночі в середу, 19 червня, є влучення в Мелехові Львівської громади.

Нагадаємо, уночі в середу,19 червня, під час повітряної тривоги у Львові кілька разів було чутно вибухи. ППО працювала по ворожих дронах, які цієї ночі долетіли й до західної частини України.

Україна
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
обстріли
війна в Україні
дрони
війна

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