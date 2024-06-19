Повітряна тривога зараз, уночі 19 червня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Атака БпЛА триває

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі у вівторок, 19 червня, оголосили у дев'ятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 03:10 19 червня

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