Воздушная тревога сейчас, ночью 19 июня, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА

Вражеские БпЛА достигли западных областей Украины — какие регионы в опасности
19 июня 2024 03:10
Атака БпЛА продолжается
Воздушная тревога в Украине сейчас, ночью во вторник, 19 июня, была объявлена в девяти областях. Красные на карте воздушных тревог Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.
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