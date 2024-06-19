Воздушная тревога сейчас, ночью 19 июня, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА

Атака БпЛА продолжается

Воздушная тревога в Украине сейчас, ночью во вторник, 19 июня, была объявлена в девяти областях. Красные на карте воздушных тревог Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

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