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Вражеские БпЛА достигли западных областей Украины — какие регионы в опасности

19 июня 2024 03:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, ночью 19 июня, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА
Атака БпЛА продолжается
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, ночью во вторник, 19 июня, была объявлена в девяти областях. Красные на карте воздушных тревог Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог на 03:10 19 июня

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