В прокуратуре назвали количество детей, погибших в результате войны в Украине

Дети возле разрушенных построек. Иллюстративное фото: PAP

Ювенальные прокуроры установили, что в результате войны в Украине погибли уже 522 ребенка. Также стало известно, что из-за российской вооруженной агрессии пострадало более 1739 детей.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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В Украине в результате войны погибли 522 ребенка

Отмечается, что из-за вторжения РФ на территорию Украины погибли 522 ребенка. Как указывают прокуроры, от боевых действий также пострадало более 1739 детей.

"По состоянию на утро 3 февраля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 522 ребенка погибли и более 1217 получили ранения разной степени тяжести", — заявили в Офисе Генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что эти данные пока не окончательны, фактическое количество погибших может быть больше. Сейчас стражи порядка работают в прифронтовых зонах и на месте боевых действий на оккупированных и освобожденных территориях. Прокуроры устанавливают точное количество погибших.

Наибольшие показатели в Донецкой области, где пострадали 508 детей, в Харьковской области — 327 детей, в Херсонской — 146, в Киевской — 130, в Днепропетровской — 111, в Николаевской — 101, в Запорожской — 100, в Черниговской — 72, в Луганской — 67.

Также в правоохранительном органе добавили, что 2 февраля из-за вражеских атак россиян в Херсоне пострадал 17-летний парень.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, экс-уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что во время Украинской недели в Вашингтоне выступили украинские дети, которые были похищены Россией. Они свидетельствовали о преступлениях страны-агрессора.

Добавим, враг нанес очередной удар по Купянску на Харьковщине в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.

Также мы писали о том, что захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.